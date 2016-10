Kulttuuripäivillä nautittiin lahjakkuuksista

Thunder Bayn Finlandia Hallilla juhlittiin suomalaista kulttuuria. Finlandia Associationin järjestämät Kulttuuripäivät olivat osa Culture Days -viikonloppua, jota vietettiin ympäri Kanadaa 30. syyskuuta – 2. lokakuuta. Culture Days -tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran Kanadassa vuonna 2009 ja Finlandia Association osallistui viikonloppuun nyt kolmannen kerran.

Tapahtumassa esiintyivät Pelimanniorkesteri, Oras-kuoro, viulisti Kai Leinonen sekä sopraano Marita Jämsä hanuristi John Scaffeon säestämänä. Tapahtuman juonsivat Paula Haapanenja Heleena Stephens.

Folk-musiikkia soittava Pelimanniorkesteri johti koko porukan yhteislauluun. Juontaja Haapanen opetti yleisölle sanat humoristiseen kanasanmusiikkikappaleeseen Kullan ylistys, ja kertoi myös englanniksi, mitä laulun sanat tarkoittavat.

”Minun kultani kaunis on, vaikk’ on kaitaluinen.

Minun kultani kaunis on, vaikk’ on kaitaluinen.

Hei luulia illalla, vaikk’ on kaitaluinen.

Hei luulia illalla, vaikk’ on kaitaluinen”,laulettiin orkesterin jäsenen Veijo Holopaisen johdolla.

Muita orkesterin esittämiä teoksia johti Kauko Ylinen. Hän myös lauloi esimerkiksi Kultainen nuoruus -kappaleen. Pelimannit suunnittelevat matkaa Suomeen Kaustisen Kansanmusiikkijuhlille ensi heinäkuuksi. Orkesteri ei ole ennen esiintynyt juhlilla. Keski-Pohjanmaalla järjestettävä Kaustinen folk music festival on Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma. Sitä on järjestetty jo 60-luvulta lähtien, ja tapahtuma täyttää ensi vuonna 50 vuotta.

Piileviä taitoja

Kamarikuoro Oras astui yleisön eteen näyttävästi jonossa kulkien. Musta-asuinen kuoro esitti Eric Riekon johdolla neljä suomalaista teosta. Ensimmäinen, Suomen laulu, nostatti kylmät väreet iholle.

Lue juttu loppuun lehdestämme.

Teksti ja kuvat: Elise Tamminen