Onko Sinulla juuria Isojoen Kärjenkoskella? Do you have any roots in Kärjenkoski, Isojoki, Finland?

Onko Sinulla juuria Isojoen Kärjenkoskella?

Ovatko esivanhempasi Kärjenkoskelta tai oletko muuten tietoinen ja kiinnostunut kylästämme? Olet tervetullut Kärjenkosken kylän 325-vuotisjuhlaan lauantaina 21. heinäkuuta 2018. Saat lisätietoa kirjoittamalla osoitteeseen 325@karjenkoski.fi.

----------

Do you have any roots in or connections to Kärjenkoski, Isojoki, Finland?

If yes, you are welcome to the 325th anniversary of the village of Kärjenkoski, Saturday 21st of July 2018, from 13 pm until very late. For more information, please, write to 325@karjenkoski.fi or join our Facebook group.

----------

www.facebook.com/groups/karjenkoski

www.karjenkoski.fi