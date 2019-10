FSC:n Toronton Suomalaisen Teatterin 80-vuotisjuhlanäytelmä - Katupeilin takana

KATUPEILIN TAKANA (juoni lyhyesti)

Serpin eli Seere Salmisen näytelmä Katupeilin takana on kansallisromanttinen komedia Venäjän

suurruhtinaskunnan aikaisesta Suomesta.

Kamarineuvos Ossian Björke (Henry Huhtanen) on leskeydyttyään jäänyt yksin kahden tyttärensä kanssa.

Ilman perheen taloudenhoitajana työskentelevän, uskollisen Moster Mellan (Kati Penttinen) apua, olisi perhe kokenut kovia. Aikuistuttuaan on vanhempi tytär Liisi (Maarit Koivunen) avioitunut ja alkanut elää omaa porvarisrouvan elämäänsä tohtori Einar Hecklerin (John Pärssinen) puolisona. Liisi on vanhakantainen mielipiteissään ja hänen mielestään naisen paikka on kotona. Hän itse onkin hyvin ylpeä saavutuksistaan, joina pitää naimisiin pääsyä ja lasten saamista.

Nuorempi tytär Valborg (Heidi Parkes) on toista maata. Hän on päättänyt tehdä kaikkensa sen eteen, että naisetkin saisivat oikeuden olla itsenäisiä ja menestyneitä. Vappu on päättänyt lukea

ylioppilaaksi ja mennä elämässä eteenpäin omilla avuillaan.

Tapahtumat sijoittuvat 1800-luvun loppuun, aikaan jolloin monet aatehistoriallisesti

mielenkiintoiset virtaukset nousivat esiin. Sekä kansallisuus- että naisasiaate saivat

kannattajia ja tietenkin rajua vastustustakin. Myös Björken perheessä käydään tulisieluisia

väittelyjä, milloin vanhemman sisaren Liisin ja nuoren Valborgin, milloin Valborgin ja itse

Pappa Björken välillä.

Liisi yrittää parhaansa mukaan auttaa isää villikko-Vapun kasvatuksessa, mutta Vappu on

päättänyt kulkea omaa tietään. Perhe-elämän ristiaallokossa Moster Mella yrittää

pitää sopua yllä, mutta haaveilee salaa myös omasta onnesta, jota edustaa boheemi, mutta

rakastettava Hjalmar Björke (Esko Laakso), perheen kesken Jalle-setä.

Näytelmässä keskitytään seuraamaan Björken perheen elämää kolmena maaliskuisena päivänä. Kamarineuvos Björken ja koko Helsingin seurapiirin valmistautuessa tanssiaisiin Venäjän hätääkärsivien hyväksi, Ylioppilaskunta järjestää vastalauseeksi juhlan Hyrynsalmen hätääkärsivien hyväksi ja vieläpä samana päivänä.

Vapun mielestä on tärkeämpää auttaa ennemmin Suomen, kuin Venäjän hädänalaisia ja hän

on lupautunut osallistumaan Ylioppilaskunnan juhlaan. Kamarineuvoksen mielestä Vapun ei

tule osallistua tuohon mielenosoitukseksi järjestettyyn juhlaan, jonka hän uskoo olevan

suunnattu kenraalikuvernööri Heidenia vastaan ja vahingoittavan siten hänen urasuunnitelmiaan päästä Pietariin Suomen valtiosihteerin virastoon. Pappa Björke on katsonut jo sopivan vaimoehdokkaankin itselleen uutta virkaa silmällä pitäen. Pietarilaisyntyinen Sonja Brandt (Leena Petäjä) on tarkoitus esitellä perheelle samassa juhlassa, jonne kamarineuvos on aikonut myös viedä koko perheensä.

Vappu ei hyväksy kamarineuvoksen suunnitelmia solmia uusi avioliitto eikä myöskään

Pietariin muuttamista. Hän ryhtyy tarmokkaasti kehittelemään juonta, joka tekisi isän aikeet

mahdottomiksi ja melkein onnistuukin aikeessaan. Lopulta kaikki kuitenkin kääntyy parhain

päin, mistä on kiittäminen viehättävää Sonja Brandtia, joka ei loukkaannu nuoren tytön

järjestämästä ”skandaalista” vaan kohdellen Valborgia hienotunteisesti ymmärtäen voittaa

tämän luottamuksen puolelleen.