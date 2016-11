Myyntipöytiä tavallista enemmän Hilldalen kirkolla järjestettiin vuosittaiset käsityömyyjäiset.

Myyntipöytiä tavallista enemmän Hilldalen kirkolla järjestettiin vuosittaiset käsityömyyjäiset.

Myyntipöytiä oli jopa 30 kappaletta. Thunder Bayn Hilldalen kirkon naisjärjestö Touhutiltat järjesti käsityömyyjäiset lauantaina 12. marraskuuta kirkolla. Pöydät notkuivat puutöistä, villatöppösistä, tauluista, kransseista,…

Suomi-Kodilla juhlittiin ja jaettiin kiitosta 29. lokakuuta oli jo 29. kerta, kun Toronton Suomi-Kodilla pantiin parasta ylle vuosittaisen varainkeräysillallisen merkeissä. Tilaisuus houkutteli paikalle noin yhdeksänkymmentä juhlijaa. Poikkeuksellisen lämmin sää ja lämminhenkinen tilaisuus. Siinä yhdellä lauseella…

Kirjeäänestys ehkä mahdollista jo 2019 Ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehet sekä Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja ja Ulkosuomalaisparlamentin puhemies Jarmo Virmavirta (vas.) eduskunnan pikkuparlamentissa lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvasen ja varapuheenjohtaja Eva Biaudetin…

Jäsenyyksiä, keskustelua ja herkkuja Finlandia Hallilla vietettiin jäsenten arvostamisen iltaa. Ensi vuoden jäsenmaksulla saa nyt jäsenyyden myös Finlandian kalastus- ja metsästysseuraan. Finlandia Association arvosti jäseniään 19.…

Toronton Mieslaulajat pyöreät 60 vuotta 15. lokakuuta oli Torontossa juhlapäivä, kun Toronton Mieslaulajat esiintyivät ääriään myöten täynnä olevassa Agricola-kirkossa 60-vuotisjuhlakonsertissaan. Kaksituntiseen konserttiin ottivat osaa myös Vox Finlandiae ja Toronton Pelimannit. Toronton Mieslaulajien juhlakonsertti…

Ruskan aika koittaa Kesä on nyt virallisesti ohi, ja saamme alkaa nauttia kirpeän viileistä ja toivottavasti aurinkoisista syyspäivistä. Monelle tämä onkin ennätyskuuman kesän jälkeen melkoinen helpotus. Oli sitten kesän tai syksyn ystävä, on Kanadan ruskan kauneudesta vaikeaa olla kuin yhtä mieltä – se on ilo silmille. Suomen…

Kulttuuripäivillä nautittiin lahjakkuuksista Thunder Bayn Finlandia Hallilla juhlittiin suomalaista kulttuuria. Finlandia Associationin järjestämät Kulttuuripäivät olivat osa Culture Days -viikonloppua, jota vietettiin ympäri Kanadaa 30. syyskuuta – 2. lokakuuta. Culture Days -tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran Kanadassa vuonna 2009 ja Finlandia…

Sää suosi Suomi-Kodin pihamyyjäisiä Toronton Suomi-Kodilla järjestettiin pihamyyjäiset lauantaina 24. syyskuuta.Aamupäivällä kymmenestä yhteen kestänyt tapahtuma keräsi paikalle paljon väkeä.Pihamyyjäiset, jotka tunnetaan yard sale

-nimellä täällä Kanadassa, houkuttelevatkin…

Thunder Bayn kadulla Suomi-designia Thunder Bayssa vietettiin aarteidenvaihtopäiviä

10–11. syyskuuta. Ihmiset laittoivat talojensa

eteen tavaraa, jota eivät itse enää tarvinneet.

Kaupungin asukkaat saivat kierrellä ja tutkia, löytäisivätkö

itselleen ilmaisia aarteita. Tempauksen

järjesti Thunder Bayn kaupunki ja sen… Continue Added by Kanadan Sanomat on September 14, 2016 at 12:50pm — No Comments

Sotalapsesta kuvanveistäjäksi Veijo Holopainen ei tuntenut äitiään palatessaan Ruotsista Suomeen. Nyt hän musisoi kahdessa kokoonpanossa ja veistää taideteoksia tuttaviensa iloksi. Auto kaartaa pitkin…

Otto Mäkinen odottaa mielenkiinnolla OHL:n kautta Tapparassa ja Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueessakin vaikuttanut

Otto Mäkinen on siirtynyt maanantaina 21. elokuuta Suomesta Kanadan Sault Ste. Marieen. Ontario Hockey Leaguessa (OHL) pelaava Sault Ste. Marie Greyhounds valitsi nuoren…

Suomalaisjuoksija keräsi mitaleja Kanadan-mestaruuskisoissa Kanadansuomalainen juoksija Keijo Taivassalo keräsi varsin näyttävän mitalikokoelman 12.-14.8. Torontossa järjestetyistä Kanadan-mestaruuskilpailuista. York Lions Stadiumilla käydyt yli 30-vuotiaille suunnatut yleisurheilukisat järjestettiin nyt 42. kerran. Kaulassa Keijolla välkkyi näiden ratajuoksukisojen…

Suomen kansalliskoira Kanadassa Punakultainen turkki, musta kuono, pystyt korvat ja pilke silmäkulmassa. Näin kuvailtuna moni varmasti jo arvaa minkälaisesta karvakorvasta nyt puhutaan. Kyseessä on Suomen kansalliskoira, jo tuhansia vuosia miehiä metsällä auttanut ja kotia…

Kanadansuomalaisia mukana Hollywood-elokuvan teossa Torontossa on kuluneen kevään ja kesän aikana kuvattu Hollywood-näyttelijöiden tähdittämää Downsizing -elokuvaa, joka tulee saamaan ensi-iltansa vuoden 2017 loppupuolella. Elokuvan ohjaajana toimii taitavana tarinankertojana tunnettu Alexander Payne. Sen lisäksi että elokuvassa nähdään muun muassa Matt Damon, Alec Baldwin, Kristen Wiig, Christoph Waltz sekä Neil Patrick Harris,…

Sudburysta Säynejärven koulun luokkakokoukseen Entiselle opinahjollemme kokoontui toista sataa oppilasta muistelemaan menneitä. Pisimmän matkan tapaamiseen teki nykyisin Sudburyssa asuva Viljo Perttula. Kesät ovat häiden ja luokkakokousten kulta-aikaa. Kanadassa yli neljäkymmentä…