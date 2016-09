Miljoonan pöntön talkoot

Maaliskuun alussa Suomessa pyörähti käyntiin Miljoona Linnunpönttöä –kampanja, jonka tarkoituksena on nimensä mukaisesti nostaa Suomen oksistoon miljoona uutta linnunpönttöä toukokuun 2017 loppuun mennessä. Pönttötalkoiden tarkoituksena on helpottaa kolopesijöiden jatkuvasti heikkenevää asuntotilannetta rakentamalla niille uusia asumuksia, tarkistamalla vanhoja pesiä, sekä rekisteröimällä pöntöt kartalle.

Pönttötalkoisiin voi osallistua monin tavoin. Kaikkia halukkaita kannustetaan mukaan rakentamaan linnuille pönttöjä tai vaikka pitämään pönttötalkoot, pohtimaan sopivia pesäpaikkoja, taikka jakamaan tietoa pönttöön pesivistä linnuista - ja miksei muistakin linnuista siinä samalla.

Ennen rakennuspuuhiin ryhtymistä kannattaa pohtia millaisille linnuille on asuntoa rakentamassa, sillä erikokoisilla ja -lajisilla siipiveikoilla on erilaisia tarpeita. Perinteinen laatikkomallin linnunpönttö sopii monen lajin linnuille, ja mallia pienentämällä tai suurentamalla asumuksen saa mukautettua tietyille lintulajeille sopiviksi. Esimerkiksi pienet tintit viihtyvät pienemmässä pöntössä, ja ennen kaikkea ne tarvitsevat pienemmän oviaukon uuteen kotiinsa. Näin suuremmat lintulajit sekä petoeläimet jäävät pesän ulkopuolelle, eikä pikkulintujen pesintä häiriinny. Joskus pöntön oviaukolle voidaan asettaa myös pellistä leikattu suojus, etteivät esimerkiksi tikat tai oravat pääse nakertamaan aukkoa suuremmaksi mojovan saaliin toivossa. Mikäli suojan tekee itse, sen suhteen on oltava tarkkana, nimittäin teräväksi jääneet reunat satuttavat myös pöntön toivottuja asukkaita!

Vastalahjaksi oksistoon nostetuista linnunpöntöistä on odotettavissa kymmenen miljoonaa linnunpoikasta, lukemattomia luontoretkiä sekä iloista sirkutusta sata vuotta täyttävän Suomen metsissä. Kampanjaa vie eteenpäin Yle yhdessä Suomen suurimpien luontotoimijoiden kanssa. Mukana ovat muun muassa Metsähallitus, BirdLife Suomi, WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Latu, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Suomen Partiolaiset.

Kampanjan alku on ainakin lupaava, sillä vajaan kahden ensimmäisen päivän aikana pönttöjä rekisteröitiin jo yli 100 000 kappaletta.

Internetistä lisätietoa aiheesta löytyy osoitteesta yle.fi/miljoonaponttoa. Sieltä löytyy kartta rekisteröidyistä pöntöistä, pöntön rakennus- ja ripustusohjeet, sekä yhtä jos toista aiheeseen liittyvää tietopakettia ja hauskaa testiä!

Mikäli sinä tai ystäväsi osallistutte talkoisiin lintujen hyväksi, Kanadan Sanomat ottaa mielellään vastaan tunnelmia pönttötalkoista kuvien tai tekstin merkeissä!

Teksti: Laura NikkinenKuvat: Yle Kuvat