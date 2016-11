Avainviulun erilaisuus hurmaa

Suomi-Kodin vuosittaisella varainkeräysillallisella 29. lokakuuta monen vierailijan silmään sattui erikoisennäköinen soitin, jota avainviuluksikin kutsutaan. Suomalaiset Meriheini Luoto ja Kalle Vainio olivat saapuneet Kanadaan syyskuun puolessa välissä ja vastasivat lokakuussa Suomi-Kodin juhlan musiikkitarjonnasta. Luoto lauloi sekä soitti viulua, Vainion instrumenttina oli piano. Luoto oli ottanut mukaan näytille tavallisen viulunsa lisäksi myös paljon ihmetystä herättäneen avainviulunsa.

Luoto ja Vainio päätyivät Torontoon heidän harkittuaan jo vuosia sitten mahdollista välivuotta ulkomailla. Vierailu Kanadassa on kummallekin ensimmäinen. He olivat kuulleet maasta paljon kaikkea positiivista, ja olipa Luodolla myös muutamia tuttavia täällä.

”Halusimme lähteä englantia puhuvaan maahan ja Euroopan ulkopuolelle saadaksemme reilun etäisyyden kotimaahan. Kanadasta kiinnostuimme muun muassa sen monipuolisen kulttuurielämän ja monikulttuurisuuden ansiosta”, Luoto kertoo.

Kanadaan tulo oli muusikkokaksikolle helppoa, sillä he kertovat tämän syksyn olleen molemmille työn ja opiskelujen osalta aikaisempia vapaampi. Työntekokin Suomeen onnistuu kätevästi internetin välityksellä: esimerkiksi Vainio säveltää parhaillaan musiikkia dokumenttielokuvaan. Kaksikko ei myöskään tarvinnut työlupia tullessaan Kanadaan.

”Taiteilijoina voimme työskennellä ja esiintyä ilman työlupaa melko monipuolisesti”, Luoto kertoo.

Monipuolinen avainviulu

Avainviulu on monelle täysin tuntematon soitin. Se on perinteinen ruotsalainen kielisoitin, ruotsinkieliseltä nimeltään nyckelharpa. Sitä voisi verrata Suomen kanteleeseen: avainviulua on soitettu Ruotsissa eri muodoissa yli 600 vuoden ajan. Avainviulussa on 16 kieltä, ja sitä soitetaan viulun tavoin jousella. Avainviulun soittajia arvioidaan olevan Ruotsissa noin 10 000. Mutta mistä ihmeestä Luoto on löytänyt itselleen näin erilaisen ja tuntemattoman soittimen?

”Innostuin avainviulusta noin kymmenen vuotta sitten opiskellessani Sibelius Akatemian nuorisokoulutuksessa. Silloinen viuluopettajani Emilia Lajunen soitti myös avainviulua ja kiinnostuin heti soittimen upeasta äänenväristä”, Luoto kertoo.

Luoto kuvailee avainviulua monipuoliseksi soittimeksi, joka hurmaa kuulijansa helposti. Hänen mielestään avainviulu sopii muunkinlaisen musiikin kuin ainoastaan pohjoismaalaisen kansamusiikin soittamiseen, vaikka siihen sitä onkin perinteisesti käytetty.

”Olen itse soittanut avainviululla kansanmusiikin lisäksi muun muassa elektroakustista musiikkia sekä poppia, esimerkiksi Husky Rescue -yhtyeen kanssa”, avainviulua aktiivisesti yhtyeissä Akkajee ja Hohka soittava Luoto sanoo.

Loppuaika Kanadassa

Suomalaiskaksikko kertoo nauttineensa ajastaan Kanadassa kovasti. He ovat tutustuneet Torontoon muun muassa paikalliseen ruokakulttuuriin sukeltamalla ja uusia ihmisiä tapaamalla.

”Olemme saaneet Torontosta todella positiivisen kuvan”, muusikot toteavat.

He olivat lukeneet myös alueen suomalaisyhteisöistä jo etukäteen, mutta kertovat yllättyneensä silti tänne tultuaan.

”Vasta paikan päällä hahmottui, kuinka aktiivista yhteisöjen toiminta täällä onkaan”, Luoto kertoo.

Ennen kotiinlähtöä on Luodolla ja Vainiolla vielä suunnitelmissa muutaman tärkeän turistikohteen kokeminen ja viikonloppureissu Montrealiin. Luoto ja Vainio esiintyvät vielä muutaman kerran Kanadassa, ja toivottavat jokaisen näihin tapahtumiin lämpimästi tervetulleiksi. Heidät voi nähdä vielä yhdessä ainakin Tranzac-clubilla Torontossa 7. joulukuuta.

Teksti: Sara Katajakoski

Kuva: Liisa Qureshi