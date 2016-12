Torontossa ihaillaan myös suomalaista designia

Toronton Gardiner-museossa on parhaillaan menossa pohjoismaiseen muotoiluun keskittynyt näyttely. True Nordic: How Scandinavia Influenced Design in Canada -näyttely on moninainen kokoelma Kanadasta ja Pohjoismaista kerättyjä esineitä, huonekaluja, kankaita ja muuta taidetta yli seitsemän vuosikymmenen ajalta.

True Nordic pyrkii kertomaan katsojalle eri ajanjaksojen avulla sen, kuinka skandinaavinen muotoilu tutustutettiin Kanadaan ja miten sen käytännöt ja ominaispiirteet otettiin pikkuhiljaa osaksi myös kanadalaista muotoilua. Aluksi pohjoismainen muotoilu oli vain eliitin etuoikeus, kun 1900- luvun puolivälissä tanskalainen design levisi sisustukseen. Nykypäivänä skandinaavista muotoilua saa halvalla ja massatuotantona tavaratalojätti Ikeasta.

Vaikuttavan näyttelysalin seinältä löytyy myös kanadansuomalaista osaamista. Monen näyttelyvieraan silmään tarttui seinälle ripustettu 70-luvulta peräisin oleva vihreä tekstiilityö, jonka takana on jo edesmennyt kanadansuomalainen taiteilija Esa Niemi.

True Nordic: How Scandinavia Influenced Design in Canada -näyttely alkoi lokakuussa ja jatkuu vielä vuodenvaihteen yli 8. tammikuuta asti.

Teksti ja kuva: Sara Katajakoski