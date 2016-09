Keepers of the Loom -dokumentti ylistää kanadanvirolaisten naisten kulttuurityötä

Nimikin sen jo kertoo – Keepers of the Loom -dokumentin keskiössä ovat kangaspuut, ja niitä kansanasujensa valmistamiseen käyttäneet naiset. Paljon tunnustusta saanut, palkintoja voittanut dokumentti kertoo Kanadaan pakolaisina saapuneiden virolaisten naisten tarinan. Tarinan siitä, kuinka he taistelivat pitääkseen kulttuurinsa elossa myös vieraalla maalla, josta myöhemmin tulisi heidän kotinsa.

Kanadanvirolaiset naiset aloittivat valmistamaan perinteisiä kansanasujaan sekä itsellensä, että myöhemmille sukupolville, jotka eivät tulisi ehkä koskaan kotimaataan näkemään. Asut vahvistivat niiden kantajien identiteettiä, ja saattoivat olla liitoksissa esimerkiksi tiettyyn kylään tai alueeseen Virossa.

Toinen dokumentin tekijöistä, Reet Mae, kertoo asujen valmistuksen merkityksen olleen suuri. Niillä varmistettiin perinteisiin liittyvien tietojen ja taitojen siirtyminen eteenpäin. Virolainen kulttuuriperintö pysyi elossa, vaikka asuinmaa vaihtui.

Mae pitää tällaisten kulttuuriobjektien merkitystä erittäin tärkeänä.

”Osa haastatelluista, historian eläneistä henkilöistä ei ole enää luonamme”, Mae kertoo, ja lisää juuri näiden henkilöiden kokemuksien taltioinnin olevan sitä työtä, millä kulttuuriperintöä pidetään elossa.

Dokumentin tarina vetoaa monikulttuuriseen Kanadaan monella tapaa. Myös kanadansuomalaiset ovat tärkeä osa tätä valtavaa kulttuurien verkkoa, josta Kanada koostuu.

”Dokumentin tarina on universaalisti ymmärrettävissä. Ihmisiä siirtyy muualle tai pakenee asuinpaikoistaan jatkuvasti, ja oman kulttuurin säilyttämisen arvon ymmärtää jokainen”, Mae sanoo.

Ehkä juuri tästä syystä Keepers of Loom -dokumentti on saanut niin lämpimän vastaanoton esityspaikasta riippumasta. Mae kertookin suunnitteilla olevan myös virolaisten miesten tarinoiden valkokankaalle tuominen, ellei jopa koko Baltian laajuisten kokemusten.

Palkitun dokumentin pääset katsomaan nyt ilmaiseksi Thunder Bayssa, 14. elokuuta. Esitys alkaa kuudelta ja se pidetään Suomalaisen työn temppelillä.

The award winning documentary Keepers of the Loom tells the story of the Estonian-Canadian women who fled their homeland and came to Canada as refugees while struggling with keeping their culture alive. Come see the documentary for free in the Finnish Labour temple in Thunder Bay on the 14th of August. The screening begins at 6 pm.

Teksti: Sara Katajakoski

Kuvat: MAE Productions INC