Kanadansuomalaisia mukana Hollywood-elokuvan teossa

Torontossa on kuluneen kevään ja kesän aikana kuvattu Hollywood-näyttelijöiden tähdittämää Downsizing -elokuvaa, joka tulee saamaan ensi-iltansa vuoden 2017 loppupuolella. Elokuvan ohjaajana toimii taitavana tarinankertojana tunnettu Alexander Payne. Sen lisäksi että elokuvassa nähdään muun muassa Matt Damon, Alec Baldwin, Kristen Wiig, Christoph Waltz sekä Neil Patrick Harris, tullaan valkokankaalla näkemään myös kanadansuomalaiselle yhteisölle tuttuja kasvoja. Elokuvaan nimittäin haettiin aiemmin tänä vuonna pohjoismaalaisia avustajia, joista hakemusten ja koekuvausten perusteella valittiin joukko näyttelijöitä, joita tullaan näkemään myös itse elokuvassa.

Haastattelimme muutamia elokuvaan valittuja avustajia ja kuulimme heidän mietteitään elokuvan teosta. Valitettavasti tiukkojen salassapitosopimusten takia näyttelijät eivät päässeet paljastamaan meheviä juonipaljastuksia, vaan meidän täytyy tyytyä odottamaan elokuvan saapumista teattereihin. Aivan samoin kuin avustajatkin joutuvat odottamaan lopullisen elokuvan valmistumista, varmasti vielä suuremmalla mielenkiinnolla ja jännityksellä.

”Näin suuren budjetin elokuvissa on upeaa nähdä kuinka paljon väkeä lyhyenkin kohtauksen kuvaaminen vaatii; puvustajista, meikkaajista ja tuotantoassistenteista kameramiehiin ja ohjaajaan”, kertoo Mari Ferzli elokuvan filmaamisesta kysyttäessä. Toisaalta taas mukana ollut Tero Konttinen sanoo yllättyneensä miten paljon aikaa meikit ja puvustukset ottavat, eikä kuvaamista tietenkään voi aloittaa ennen kuin kaikki on valmista. Marille suurelokuvan tuotantoon osallistuminen ei ole ensimmäinen kerta, sillä hän on aiemmin ollut ohjaaja Deepa Mehtan elokuvan Midnight’s Children post-production tiimissä. Tosin tuolloin Mari työskenteli elokuvan editointihuoneessa, jolloin hän pääsi näkemään miten paljon työtä kaiken kuvatun materiaalin leikkaaminen muutaman tunnin elokuvaksi teettää. ”Elokuvanteko on melkoinen voimainkoetus, pitkiä päiviä ilman tietoa siitä saadaanko kaikki suunnitellut kohtaukset kuvattua ajoissa. Sää, varjot, pienet yksityiskohdat, jatkuvuus, kaiken täytyy sopia yhteen edellisten kuvattujen kohtausten kanssa. Yksi hiushaituva joka maagisesti vaihtaa puolta kesken tärkeää kohtausta voi olla isokin erehdys suurella valkokankaalla”, Mari muistuttaa.

Lue artikkeli loppuun Kanadan Sanomien numerosta 32!

Teksti: Laura Nikkinen