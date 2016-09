Rakkaus lajiin motivoi huippujuoksijaa

Viides sija 3,000 metrin juoksussa kansallisissa nuorten kisoissa, kuudes sija 1,500 metrin juoksussa Ontarion nuorten kisoissa (OFSAA), Luoteis-Ontarion nuorten juoksuennätykset rikki. Vuosi 2015 toi Hanna Johnstonille paljon menestystä. Menestys on vaatinut tiukkaa treenaamista, määrätietoisuutta ja itsekuria. Tärkein motivaation lähde Johnstonille on se, että hän rakastaa juoksua.



Hanna Johnston, 16, on juuri tullut juoksulenkiltä. Seuraavana päivänä on taas vuorossa kisamatka, tällä kertaa Manitobaan. Takana on hienoja saavutuksia niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisellakin tasolla. North Western Ontario Secondary School Athletic Associationin kisoissa Johnston on rikkonut ennätykset jo kahtena vuonna peräkkäin. Nuori nainen saavutti osan tälle lukuvuodelle asettamistaan päämääristä jo elokuussa: muun muassa 3,000 metrin juoksun tavoiteaika 9:56 meni rikki elokuussa kansallisissa nuorten kisoissa (National Youth Track And Field Championships 2015). Nuori nainen aikoo edelleen parantaa aikojaan sekä kolmen kilometrin että 1,500 ja 800 metrin matkoilla.

Kevään haasteisiin kuuluu kisojen ja treenaamisen lisäksi myös valmistautuminen SAT- ja ACT-kokeisiin. Johnstonilla on toiseksi viimeinen lukiovuosi meneillään, ja tähtäimessä ovat yliopisto-opinnot joko Yhdysvalloissa tai Kanadassa.

Taukoviikot kuluvat hitaasti

Hanna Johnston treenaa kuusi kertaa viikossa: kolmena päivänä sisätiloissa valmentajan kanssa, kolmena päivänä ulkona joko yksin tai tuttujen juoksijoiden kanssa. Matkaa kertyy päivältä aina vähintään kymmenen kilometriä.

‒ Joskus juoksen päivässä tunnin ja 45 minuuttia. Haluaisin juosta enemmänkin, mutta tottelen valmentajaa.

Pakkanen ei neitoa häiritse – lenkille mennään -40 asteessakin.

‒ Laitan vain lisää vaatekerroksia, Johnston nauraa.

‒ Monesti olen palannut lenkiltä kulmakarvat huurteessa!

Tämä talvi on ollut treenaamisen kannalta hyvä: säät ovat olleet leutoja.

Lepoakin tarvitaan. Kerran viikossa on vapaapäivä, tavallisesti perjantaina. Vuoteen kuuluu kolme kautta, ja niiden välissä on aina viikko taukoa.

‒ Haluaisin taukoviikoillakin juosta, Johnston nauraa.

Teksti ja kuva: Inkeri Tuikka