Suomi-ilmiö: Pääsiäisen hittinä töhnämunat

Pääsiäisen lähestyessä alkaa kiivas keskustelu parhaista pääsiäismunista. Tänä vuonna Suomessa yksi on nousemassa ylitse muiden: töhnämuna. Siis mikä? Töhnämunat, eli dip eggs´it, ovat suklaa- tai maitokreemillä täytettyjä suklaamunia, joita myydään eri valmistajien toimesta useimmissa marketeissa. Tosin viime aikoina kaupat ovat joutuneet myymään ei oota, kun töhnämunien suosio on yllättänyt ja munat on viety myyjien käsistä.

Suklaamunien sisältä paljastuu makeaa kreemiä, eli töhnää, josta tämä trendiherkku on saanut nimensä. Töhnän munan sisältä voi nautiskella pakkauksen mukana tulevalla pikkuruisella lusikalla tai ihan vain haukkailemalla. Viime aikoina töhnämunista on tullut suosittuja myös leipojien keskuudessa, ja niitä onkin käytetty varsin luovasti aina juustokakkujen ja keksien leivonnasta suklaamartineiden sekoitteluun.

Huhut kertovat että saman tyyppisiä pääsiäismunia löytyy myös Kanadan marketeista, jos jaksaa lähteä metsästämään. Ja jos ei aivan ole jauhopeukalo keskellä kämmentä, voi töhnämunia valmistaa myös omassa keittiössä.



Suklaamoussetäytteiset töhnämunat



2 dl kuohukermaa

100g (leivonta)suklaata

Suklaamunia

Nonparelleja koristeluun

1. Mittaa kattilaan 1/2 dl kermaa sekä paloiteltu suklaa. Kuumenna miedolla lämmöllä, kunnes suklaa on sulanut. Sekoita tasaiseksi ja anna jäähtyä hetken aikaa.

2. Vatkaa loput kermasta löysäksi vaahdoksi. Sekoita jäähtynyt suklaa ja kermavaahto, ja lusikoi seos pursotinpussiin, jonka jälkeen anna moussen jähmettyä jääkaapissa noin puoli tuntia.

3. Leikkaa suklaamunista varovasti hattu irti (onnistuu helpoiten kuumaan veteen kastetulla veitsellä). Poista varovasti munan sisältä löytyvä yllätyslelu. Pursota suklaamousse suklaamunien sisälle ja koristele halutessasi nonparelleilla.

Vaniljarahkatäytteiset töhnämunat



2.5dl Vaniljakastiketta

250g Maitorahkaa

1tl Vaniljasokeria

Suklaamunia

Nonparelleja koristeluun

1. Vaahdota vaniljakastike.

2. Sekoita kaikki ainekset keskenään

3. Leikkaa suklaamunista varovasti hattu irti (onnistuu helpoiten kuumaan veteen kastetulla veitsellä). Poista varovasti munan sisältä löytyvä yllätyslelu. Pursota tai lusikoi vailjarahka suklaamunien sisälle ja koristele halutessasi nonparelleilla.

Teksti: Laura Nikkinen

Kuvat: K-ruoka.fi