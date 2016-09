Suomalaisella musiikilla maailmanensi-ilta Torontossa

Torstaina 19. toukokuuta Torontossa on mahdollista päästä nauttimaan klassisesta nykymusiikista suomalaisin sävyin. JunctQín Keyboard Collective yhdessä Heidi Saarion ja Rob MacDonaldin kanssa konsertoi Heliconian Hallissa suomalaisen säveltäjän ja kapellimestarin Tomi Räisäsen kunniaksi. Konsertti on Räisäsen viikon pituisen Kanadan vierailun loppuhuipennus. Konsertissa tullaan kuulemaan kamarimusiikkia, joka ei vaadi kapellimestaria. Konsertissa esitetään seitsemän Räisäsen kappaletta, joista viisi saa samalla ensiesityksensä Kanadassa. Kaksi teosta, Falls sekä Superdodecaphonium, saavat samalla maailman ensi-iltansa.

Tomi Räisänen opiskeli sävellystä Sibelius-Akatemiassa, ja sitä ennen musiikkitiedettä ja sävellystä Helsingin yliopistossa. Hän on myös täydentänyt opintojaan kansainvälisesti merkittävillä mestarikursseilla. Räisänen on kirjoittanut musiikkia aina orkesteriteoksista kamarimusiikkiin, minkä lisäksi hän kirjoittaa mielellään myös muille kuin orkesterisoittimille. Räisäsen musiikkia on esitetty yli 40 maassa ympäri maailman, ja hän onkin yksi Suomen nuoren sukupolven kysytyimpiä säveltäjiä. Hänen meriitteihinsä kuuluu muun muassa vuonna 2007 saatu "Irino Prize" teoksellaan Stheno ja toinen sija vuoden 2002 kansainvälisessä "2 Agosto" sävellyskilpailussa. Hän on niittänyt menestystä myös muissa kilpailuissa niin kotimaassamme kuin muualla maailmalla.

JunctQín Keyboard Collectiven muodostavat pianistit Elaine Lau, Joseph Ferretti ja Stephanie Chua. Heidän lisäkseen konserttiin on saatu mukaan myös kanadansuomalainen pianisti Heidi Saario, sekä kanadalainen kitaristi Rob MacDonald. JunctQín trio on soittanut yhdessä jo vuodesta 2009. Heidi Saario puolestaan on monipuolinen pianisti, joka on viime vuosina keskittynyt erityisesti pohjoismaalaiseen musiikkiin, ja hän onkin konsertoinut ympäri maata. Rob MacDonald taas on yksi kiinnostavimpia kanadalaisia uuden musiikin esittäjiä.

Konsertti on epäilemättä yksi kevään mielenkiintoisimpia musiikkitapahtumia Torontossa, erityisesti meille suomalaisille. Räisäsen ja JunctQinin tarkoituksena on kuvata musiikkiesityksiä myöskin YouTubeen, eli myös ne kiinnostuneet jotka eivät pääse paikalle saavat tilaisuuden kuulla näitä kappaleita.

Teksti: Laura Nikkinen

Kuva: JunctQin