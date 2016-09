Vihannes- tai yrttimaa ikkunalaudalle

Kevään tullessa ja auringon valon lisääntyessä on oiva aika kokeilla itse kasvattaa vihanneksia, hedelmiä tai yrttejä. Jos omaa pihaa ei löydy, voi paikaksi valita vaikkapa parvekkeen tai ikkunalaudan. Voit kasvattaa niissä vaativiakin kasveja. Ikkunalaudat voi valjastaa esimerkiksi taimikasvattamoiksi tai yrttitarhaksi. Myös kukkarosi kiittää itse kasvatetuista hyötykasveista.

Ikkunalaudalla joitakin kasveja voi kasvattaa läpi vuoden, mutta parhaiten kasvit pääsevät vauhtiin keväällä, kun valoa on riittävästi. Kasvukausi jatkuu useimmiten syksyyn asti kunnes päivät taas pitenevät. Jos kuitenkin asunnosta tai talosta löytyy etelän suuntainen ikkuna, voi viljelyn aloittaa aikaisemmin, sillä ikkunan ilmansuunta vaikuttaa valon määrään. On hyvä kuitenkin muistaa säännöllinen kastelu, sillä kasvit voivat kuivua nopeasti suuren valon määrän vuoksi. Pohjoisen puolelta kasvit taas eivät usein saa tarpeeksi valoa.

Kun hyvä paikka on löytynyt ja auringon valoa on riittävästi, on aika valita sopivat kasvit. Esimerkiksi vehnänorasta voi kasvattaa läpi vuoden ja siitä saa puristettua terveellistä mehua. Valkosipulia voi viljellä sisällä ruukussa: saat hyvänmakuista vihreää versoa hautaamalla yksittäiset valkosipulinkynnet lähes kokonaan multaan. Yrttejä taas voi säilyttää vedessä varsineen, aivan kuten leikkokukkia. Ruohosipuli tekee veteen juuret, ja pukkaa uusia versoja. Kaupasta ostetun ruukkuyrtin tai -salaatin voi istuttaa kotona kukkamultaan. Käytä versot tai uloimmat lehdet, mutta jätä muutama lehtipari ja istuta kasvi ripeästi oston jälkeen. Yrttejä voi siementen lisäksi kasvattaa taimista, joita saa keväällä kukkakaupoista ja puutarhamyymälöistä. Istuta taimi hieman taimenkasvatusruukkua suurempaan ruukkuun. Ikkunalaudalla voi kokeilla pienten vihannesten, kuten retiisien, salaatin tai pinaatin kasvatusta.

On tärkeää myös omistaa sopivat astiat, ruukut tai turvepotit. Viljelyruukuiksi käyvät vaikka elintarvikerasiat, tölkit, vanhat astiat tai maatuvat kuitu- ja turveruukut. Kun sopivat ruukut on valittuna, on aika valita sopiva multa. Vähäravinteinen kylvö- ja taimimulta käy hyvin taimikasvatukseen, samoin kuin hiekkapitoinen kaktusmulta. Tavallinen kukkamulta on liian vahvasti lannoitettua, eikä siemen idä siinä.

Täytä astia mullalla, tiivistä ja kostuta ennen siementen kylvämistä. Turve- ja kuituruukut kastellaan kunnolla, jotta ruukku multineen kastuu läpikotaisin. Toiset siemenet sujautetaan yksitellen omiin ruukkuihin, toiset sirotellaan hajakylvönä suurempaan astiaan. Pikkiriikkiset siemenet voi olla hankala kylvää yksittäin, joten ne voi sekoittaa hienon hiekan kanssa ja sirotella mullan pinnalle vanhalla suolasirottimella. Suuremmat siemenet voi työntää suoraan mullan uumeniin. Suihkuta kylvös lopuksi sumutinpullolla kosteaksi ja peitä rei’itetyllä kelmulla. Muista myös suihkuttelu sumutuspullolla jatkossakin!

Lue lisää kasvatusvinkkejä Kanadan Sanomien numerosta 12...

Teksti: Ida Lohela

Kuva: Shutterstock