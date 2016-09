Suomen kielen opiskelua Finnish Clubin rennossa ilmapiirissä Finnish Studies -ohjelmassa

Taustalla kuuluu suomalaisen pop-laulajankappale ja pelikorteissa komeilevat muumiperheen hahmot. “Kolme jätkää. Kaatuu.” Korttipeli on meneillään kuuden ihmisen kesken luokkahuoneen pöydän äärellä.Olemme Toronton yliopistolla Finnish Studies ohjelmassa, slaavilaisten kielten osaston seminaaritilassa, jossa on parhaillaan menossa kaksituntinen suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden Finnish Club. Kerhoon ovat tosin tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita suomen kielen opettelusta rennossa ilmapiirissä. Clubin tarkoituksena on auttaa osallistujia esimerkiksi suomen kieltä ja kulttuuria koskevissa kysymyksissä. Joskus siellä tehdään myös kurssien kotitehtäviä yhdessä. Tärkeimpänä on kuitenkin pitää hauskaa samalla oppien suomen kieltä.CIMOn suomi toisena ja vieraana kielenä harjoittelijaon leiponut herkullista vegaanipizzaa ja vierestä löytyy muita naposteltavia. Åbo Akademi yliopiston vieraileva tutkijakertailee klubiin tulleiden opiskelijoiden kanssa korttipakan numeroita suomeksi. Mukana on tällä kertaa yhteensä kolme Toronton yliopiston opiskelijaa, joista kaksi opiskelee pääaineenaan suomen kieltä. Opiskelijakaveritjaovat käyneet jo yli vuoden ajan viikoittain Finnish Clubissa ja uusin lisäyskertoo aloittaneensa käynnit lukukauden alussa.”Olen käynyt Finnish Clubissa noin vuoden ja hauskaa on ollut. Pidän sen rennosta ilmapiiristä”, Marko kertoo. Ilmapiiri on toimittajankin mielestä todella rento. Kuuden hengen porukka innostuu pelaamaan kaksi erää Afrikan tähti -lautapeliä. Ohjeet kerrotaan englanniksi ensikertaa peliä pelaaville, mutta väliin tiputellaan suomalaisia sanoja, kuten rosvo, Afrikan tähti ja noppa. Kun pelissä päästään vauhtiin, kaikki yrittävät löytää hopeisen Afrikan tähden pyöreiden pelilaattojen alta. Toimittajalla käy tuuri – tähti löytyy ja kotiin Kairoon päästään ensimmäisenä ennen kuin kukaan muu pelaajista ennättää saapua hevosenkengän kanssa.Finnish Studies -ohjelman Finnish Club kokoontuu säännöllisesti yliopiston lukuvuoden aikana ja vielä parina keskiviikkoiltapäivänä ennen kesää, kertoo ohjelman professori. Kevään aikana suomen kielen ja kulttuurin ohjelman opiskelijat kokoontuvat vielä muuan muassa perinteiselle vappupiknikille pelaamaan mölkkyä. Jos haluat osallistua tai olet kiinnostunut tulemaan vapaaehtoiseksi avustajaksi Finnish Studies-ohjelman Finnish Clubin toimintaan, ota yhteyttä professori Anu Muhoseen. Tapahtumista saa tietoa myös Finnish Studies at U of T Facebook -sivuilta.

Ishara Murray ja Marko Smiljanić ovat viimeisen vuoden opiskelijoita Toronton yliopistossa. Molemmat lukevat pääaineenaan suomen kieltä.

Teksti ja kuvat: