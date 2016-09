Udoran Clubhousen remontti etenee aikataulussa

Suomalaisyhteisö on omistanut jo yli 60 vuoden ajan 100 eekkerin suuruisen kauniin lomanviettopaikan, josta löytyvät muuan muassa urheilukenttä, sauna, uintimahdollisuus, tanssipaikka ja ravintola. Jäsenillä on mahdollisuus vuokrata tontteja alueelta. Aikaisemmin tonteille oli lupa rakentaa jopa mökkejä, mutta nykyisin uusia rakennuksia ei ole lupa tehdä. Monet tuovatkin tontille asuntovaunun. Alue on mahtava monipuoliseen kesästä ja luonnosta nauttimiseen. Oman tontin rauhasta nauttimisen vastapainoksi seuraa ei tarvitse kaukaa hakea.

Lomanviettopaikan yksi päärakennuksista on kaikille tuttu Clubhouse, joka on toiminut erilaisten tapahtumien viettopaikkana. Tällä hetkellä se on remontissa laajennuksen vuoksi, mutta ei huolta kuitenkaan, sillä se tulee aukeamaan jälleen ensi kesäksi mökkikansalle.

Rakennusvalvonnasta vastaava Hans Myrskog, jolla on kokemusta urakoitsijana jo yli 40 vuoden ajan on ollut mukana kaksi vuotta kestävässä projektissa alusta asti. “Erilaisia vaihtoehtoja käytiin läpi paljon alkuprosessin aikana. Kun pitkän suunnitteluvaiheen jälkeen piirustukset saimme valmiiksi rakennuslaajennuksesta, vietiin ne kaupungin toimistolle saadaksemme rakennusluvan”, Myrskog kertoo.

Odottamattomia esteitä tuli eteen, sillä rakennuksen status muuttui liikerakennukseksi. Tämän vuoksi Clubhouse täytyy rakentaa vaativimpien rakennussääntöjen mukaisesti. “Mitä tämä käytännössä tarkoittaa on se, että joudumme rakentamaan kustannuksia nostattavan suuren vesisäiliön maan alle paloturvallisuuden vuoksi. Se tulee olemaan viimeinen haaste rakennusprojektissa ja tulee maksamaan kultaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseiset vesisäiliöt maan alla eivät ole ainoastaan Clubhousea varten vaan myös muita mökkejä varten palo-onnettomuuden sattuessa”, Myrskog muistuttaa.

Myrskogia harmittaa, että kustannukset tulevat nousemaan. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että se ei ole hukkaan heitettyä rahaa, sillä uudistukset nostattavat kaksinkertaisesti kiinteistön arvoa. ”Yhteistyö seuran kanssa on ollut erinomaista ja kaikki on sujunut moitteettomasti. Ihmiset ovat olleet tyytyväisiä ja odottavat innolla, että pääsevät nauttimaan uudistetuista tiloista.”

Uutta rakennuksessa tulee olemaan monia vuosia keskustelua aiheuttaneet ja odotetut sisävessatilat, jotka ennen ovat olleet ulkopuolella päärakennuksesta. Yhteensä rakennus on laajentunut noin 20 x 45 jalkaa, mikä näkyy eritoten tilavampana ravintolatilana. Myös keittiö ja pinnat on uusittu. ”Maalaus on parhaillaan meneillään, kuten lähettämistäni kuvista voi hyvin nähdä. Hyvässä vaiheessa ollaan ja valmista tulee kesäksi.”

Myrskog näkee positiivisena puolena myös sen, kuinka nuorempia suomenkanadalaisia on lähtenyt innokkaasti toimintaan mukaan ja heitä näkee erilaisissa tapahtumissa Udorassa. ”Clubhousella järjestetään erilaisia kesäleirejä, joissa tupa on täynnä lapsia. Myös perinteiset juhannusjuhlat ja kesäpiknikit ovat suosittuja tapahtumia sekä vanhempien että nuorempien jäsenten keskuudessa. Kun remontti on valmis, on Clubhouse oiva paikka vuokrata esimerkiksi häitä tai muita suurempia tapahtumia varten.”

Kesää odotellessa toivotaan, että remontti Udorassa sujuu kaikin puolin hyvin.

Teksti: Ida Lohela

Kuva: Hans Myrskog