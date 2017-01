Tutkimus kanadansuomalaisista ja jääkiekon vaikutuksista uuteen kulttuuriin sopeutumisessa

Western Sydneyn yliopistossa tehdään parhaillaan tutkimusta Kanadan siirtolaisista ja jääkiekon vaikutuksesta kulttuuriin sopeutumisessa. Tutkimukseen haetaan osallistujia erityisesti kanadansuomalaisten joukosta.

Osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä tutkimuksen suorittavaan Yoshi Itokuun. Hänen sähköpostiosoitteensa on 16329023@student.westernsydney.edu.au.

A research about about the role that hockey can play in Canadian immigrant social inclusion is being conducted at the Western Sydney University in Australia. The study will specifically focus on Finnish immigrants.

If you wish to participate in this study, contact Yoshi Itoku at 16329023@student.westernsydney.edu.au.